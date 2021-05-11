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Муж Александры Герасимени выступит за сборную Беларуси на чемпионате Европы-2021

  • 11.05.2021, 22:28
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Муж Александры Герасимени выступит за сборную Беларуси на чемпионате Европы-2021
Евгений Цуркин

В Будапеште стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта.

Первыми в борьбу за медали вступили представители синхронного плавания и прыжков в воду. 17 мая начнут выступление пловцы в олимпийском, 50-метровом, бассейне.

Белорусская команда отправит на континентальный форум, который является важным стартом перед Играми в Токио, десять атлетов. В их числе Евгений Цуркин, супруг трехкратного призера Олимпийских игр Александры Герасимени.

Полностью состав выглядит так: Илья Шиманович (50, 100, 200 м брассом), Никита Цмыг (50, 100, 200 м на спине), Евгений Цуркин (100 в/с, 50 и 100 м батт), Виктор Стаселович (50 и 100 м на спине), Григорий Пекарский (100 в/с, 50 м на спине, 50 и 100 м батт), Артем Мачекин (50 и 100 м в/с), Анастасия Коряковская (50 и 100 м в/с), Анастасия Кулешова (50 и 100 м на спине, 50 и 100 м на спине), Алина Змушко (50 м брасс), Анастасия Шкурдай (100 и 200 м в/с, 50, 100 и 200 м на спине, 50 и 100 м батт), сообщает сайт НОК.

Напомним, Александра Герасименя поддержала протесты в Беларуси и была вынуждена покинуть страну. Сейчас она живет в Вильнюсе.

Недавно Следственный комитет возбудил против нее и фонда солидарности уголовное дело.

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