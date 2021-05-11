Египет решил расширить и углубить Суэцкий канал 11.05.2021, 22:43

Канал решили расширить после его блокировки контейнеровозом.

После инцидента с контейнеровозом Ever Given администрация Суэцкого канала решила внести изменения в водоем. Как рассказал глава администрации Усама Раби один из участков канала расширят и углубят.

Об этом пишет американское агентство Reuters.

По словам главы администрации, планируется увеличение 30-километрового участка между городом Суэц и районом Горьких озер. Этот участок Суэцкого канала планируют расширить на 40 метров и углубить на 2 метра.

Кроме того, египетские власти хотят достроить вторую полосу Суэцкого канала, которая была открыта в 2015 году для того, чтобы суда могли двигаться в обе стороны. Полосу планируют продлить с 72 до 82 километров.

Как заявил президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, проект по Суэцкому каналу планируется завершить в течение 24 месяцев.

Напомним, в этом году в Суэцком канале застрял контейнеровоз Ever Given, заблокировав при этом движение других судов. На входах в Суэцкий канал образовались гигантские очереди. Блокировка также повлияла на стоимость нефти. На разблокировку Суэцкого канала ушло больше недели.

После этого власти Египта заявили, что полученные убытки от блокировки Суэцкого канала оцениваются в миллиард долларов. Египет хочет получить компенсацию от владельца контейнеровоза, поэтому судно сейчас под арестом.

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