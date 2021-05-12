Замыслы Путина: Кремль потерял больше, чем получил Найджел Гулд-Дэвис

12.05.2021, 7:53

1,592

фото: bloomberg

Три урока, которые должен усвоить Запад.

Весь прошлый месяц российско-западные отношения лихорадило. Хотя основное напряжение спало, недавние события позволяют извлечь уроки.

На всеобщем обозрении оказался широкий круг спорных вопросов.

Во-первых, крупнейшее наращивание военной мощи России с 2014 года подчеркнуло ее способность мобилизовать значительные силы на границе Европы. Это вызвало глубокую обеспокоенность и взрыв дипломатической активности в Европейском союзе и НАТО.

Во-вторых, разоблачение того, что российские разведчики несут ответственность за взрывы на чешском складе оружия в 2014 году, вновь привлекло внимание к российскому шпионажу и подрывной деятельности. А тот факт, что двое из оперативников позже осуществили отравление нервно-паралитическим веществом в Солсбери 2018 года, лишь усилил обеспокоенность. В ответ несколько государств-членов ЕС выслали российских офицеров разведки.

В-третьих, положение в области прав человека в России ухудшилось. Арестованный лидер оппозиции Алексей Навальный, чье состояние здоровья западные лидеры обсуждали с президентом Владимиром Путиным, объявил голодовку. Он закончил ее через 24 дня, когда был близок к смерти. Власть объявила вне закона Фонд борьбы с коррупцией, который Навальный создал за предыдущее десятилетие, объявив его экстремистской организацией.

В-четвертых, ФСБ утверждала, что предотвратила поддерживаемое Западом покушение на жизнь Лукашенко (хотя, как ни странно, это якобы было спланировано неназванными «оппозиционно настроенными генералами»).

Отношения в настоящее время являются самыми напряженными и полными недоверия за четыре десятилетия. Россия и США отозвали своих послов — США после сильного давления со стороны России. Несмотря на эти трудности, президент Джо Байден пригласил своего российского коллегу на двусторонний саммит. Путин также принял участие в инициированном Байденом климатическом саммите 22 апреля, прошедшем в разгар обеспокоенности по поводу наращивания военной мощи России.

Из этого интенсивного периода можно извлечь три урока.

Во-первых, Путин потерял больше, чем он получил от наращивания военной мощи. Несмотря на то, что Россия накопила опыт в деле мобилизации и может укрепить свои позиции, сохраняя вооружение на местах, она столкнулась с дипломатическими трудностями. В целом, Запад отреагировал на это испытание своей решимости, продемонстрировав силу, а не слабость и раскол. Этот первый почти свершившийся кризис cтал опытом, существенно повлиявшим на администрацию Байдена. Хоть и мало кто ожидал улучшения отношений с Россией, теперь любые доводы в пользу этого представляются как никогда слабыми. И хотя некоторые утверждают, что военная эскалация России обнажила уязвимость Украины (несмотря на непреклонную позицию президента Владимира Зеленского), с другой стороны, оказалось, что США чувствительны к угрозе и учитывают ее, планируя свои действия.

Европа также укрепила свою решимость, несмотря на кампанию российского давления. После первоначального совместного заявления Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, призывающего как Украину, так и Россию к деэскалации конфликта, персональные посылы стали более жесткими. В частности, 8 апреля Меркель поговорила с Путиным и призвала его отвести российские войска. В самой резкой речи о России, когда-либо произнесенной Верховным представителем ЕС, 28 апреля Жозеп Борелль осудил ряд действий России, в том числе провокативные по отношению к Украине. Россия «намеренно углубляла конфронтацию» и «похоже, решила действовать как противник». ЕС «должен быть готов к долгому тяжелому периоду в наших отношениях». Помимо краткого упоминания вопроса изменения климата, не было ни намека на сотрудничество, не говоря уже о компромиссе.

Действия России также нанесли ущерб ее нестабильным отношениям с Турцией. 10 апреля президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку территориальной целостности Украины во время визита Зеленского. Сразу же после этого Россия приостановила большинство авиарейсов в Турцию, что, как и ожидалось, нанесло удар по ее экономике, отрезав доходы от туризма. В последний раз это произошло в 2015 году после того, как Турция сбила российский истребитель.

Второй урок — разворачивающееся соперничество между местными российскими военными и мировым финансовым превосходством США. 15 апреля США ввели новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц и суверенного долга в ответ на российский кибервзлом SolarWinds и вмешательство в выборы 2020 года. Но более важным был более широкий посыл, который свидетельствовал о более дисциплинированном и стратегическом подходе к финансовому государственному управлению, сфере, где у США огромное преимущество. Объявив чрезвычайное положение в стране в ответ на неординарную и необычайную угрозу со стороны России, администрация Байдена предупредила, что теперь она будет не только наказывать за прошлые действия, но и стремиться сдерживать их в будущем, угрожая более суровыми мерами.

В-третьих, в то время как передвижение сил уже можно легко отследить с помощью спутников и других технологий (хотя Россия не предпринимала никаких усилий по сокрытию наращивания сил), оценка намерений остается сложной задачей. Мнения разделились по поводу того, было ли это со стороны России простое бряцание оружием или планирование эскалации ее вторжения в Украину. Но это ложное различие. Большая (а не просто символическая) сила, демонстрирующая мощь, может использовать ее. А взведенный курок может быть нажат. Развертывание сил может одновременно служить многим потенциальным целям, причем выбор между ними меняется в зависимости от политических возможностей и обстоятельств.

Присутствуют признаки того, что Россия, возможно, до последнего держала открытой возможность эскалации силы. Ежегодное обращение Путина к Федеральному собранию 21 апреля анонсировалось как чрезвычайно важное. За два дня до этого Путин созвал совещание для обсуждения содержания выступления. Такая поздняя встреча произошла перед этим только один раз — в 2020 году, перед тем, как Путин объявил о главных конституционных изменениях и новом правительстве. За три дня до этого, 16 апреля, на заседании Совета Безопасности обсуждались военные вопросы с главой Генерального штаба Валерием Герасимовым, представившим основной доклад — впервые с декабря 2020 года.

Перед выступлением Путина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко созвала внеочередную сессию палаты, чтобы обсудить его «быструю реализацию». Поскольку специальные полномочия Совета Федерации включают одобрение изменений границы, применение военной силы и чрезвычайное положение, это вызвало спекуляции о том, что Путин закладывал почву для решительного шага в Украине. В итоге Путин говорил в основном о внутренней, а не внешней политике. Но он сделал вызывающее предупреждение, что реакция России на любое пересечение ее красных линий будет «асимметричной, быстрой и жесткой».

О намерениях Путина знает только он сам. Но факты и противоречивые объяснения России в отношении наращивания численности войск предполагают, что Россия, возможно, заложила почву для потенциальной эскалации, но свернула свои амбиции. Высокопоставленный чиновник США одобрил то, как санкционная стратегия повлияла на результат. Эти напряженные и насыщенные событиями последние недели делают российско-западные отношения более враждебными, трансатлантические взгляды более согласованными, а американскую силу финансового принуждения — более отточенной и заметной. Ничто из этого не будет приветствоваться Путиным.

Найджел Гулд-Дэвис, The International Institute for Strategic Studies

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».