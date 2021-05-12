Ученые обнаружили в Стамбуле древние курганы с загадочными фигурками 1 12.05.2021, 8:41

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Открытие может изменить представления о миграции людей бронзового века на Балканы.

В стамбульском районе Бешикташ, где будет построена станция метро, археологи обнаружили гробницы курганного типа, датируемые 3000-3500 гг до н.э.

Об этом пишет hurriyetdailynews.

Во время раскопок с 2016 года ученые нашли множество исторических артефактов. Однако их очень заинтересовали находки, которые были обнаружены при раскопках, проведенных на глубине 1,5 м над уровнем моря - 82 могилы доисторического периода.

Найденные могилы курганного типа датируются 3500 годом до нашей эры, то есть они относятся к эпохе, которую ученые называют первым бронзовым периодом в хронологии.

Внутри гробницы были найдены две терракотовые фигурки, археологи обратили внимание на то, что ранее таких фигурок не находили.

"На фигурках были какие-то символы. Проведя небольшое исследование, мы увидели, что это символы рунического алфавита. Символы румынской культуры", - рассказал археолог Мехмет Али Полат.

По словам эксперта, это может изменить карту миграции из Анатолии на Балканы, на северо-восток Европы и в Черное море.

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