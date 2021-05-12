Израиль сообщил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС 12.05.2021, 8:57

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Армия Израиля ликвидировала ключевых фигур разведки ХАМАС

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

ЦАХАЛ провел масштабную операцию.

Обстановка в секторе Газа остается напряженной. Армия Израиля сообщила, что в ходе атаки истребителей были ликвидированы ключевые фигуры разведки ХАМАС.

Об этом говорится в сообщении на странице армии Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

במבצע משותף של צה״ל ושירות הביטחון הכללי סוכלו לפני כשעתיים פעילים ממערך המודיעין הצבאי של חמאס ובינהם חסן קאוגי, ראש מחלקת בטחון במודיעין הצבאי של חמאס וסגנו, וואיל עיסא >>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2021

«Наши истребители вместе со службой безопасности ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Каоги (глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС) и его заместителя Ваила Иссу (глава контрразведки). Похоже, наша разведка лучше», — отметили израильские военные.

Ранее сообщалось, что боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама выпустило более 200 ракет по Израилю.

Всего с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.

В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировавоколо 15 членов боевых подразделений группировки ХАМАС, а также Исламского джихада.

11 мая Израиль подвергся масштабному ракетному удару с территории сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обстрелы нельзя оставлять без ответа, после чего ЦАХАЛ нанес «сотни ударов» по объектам в Секторе Газа.

Обстрелы израильской территории начались через несколько минут после истечения срока ультиматума господствующего в Секторе Газа палестинского движения ХАМАС. От Израиля требовали вывести войска из комплекса мечети Аль-Акса, где накануне сотни палестинских протестующих получили ранения в ходе столкновений с силовиками.

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