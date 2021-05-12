закрыть
12 мая 2021, среда, 9:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израиль сообщил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

  • 12.05.2021, 8:57
  • 2,068
Израиль сообщил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС
Армия Израиля ликвидировала ключевых фигур разведки ХАМАС
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

ЦАХАЛ провел масштабную операцию.

Обстановка в секторе Газа остается напряженной. Армия Израиля сообщила, что в ходе атаки истребителей были ликвидированы ключевые фигуры разведки ХАМАС.

Об этом говорится в сообщении на странице армии Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Наши истребители вместе со службой безопасности ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Каоги (глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС) и его заместителя Ваила Иссу (глава контрразведки). Похоже, наша разведка лучше», — отметили израильские военные.

Ранее сообщалось, что боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама выпустило более 200 ракет по Израилю.

Всего с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.

В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировавоколо 15 членов боевых подразделений группировки ХАМАС, а также Исламского джихада.

11 мая Израиль подвергся масштабному ракетному удару с территории сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обстрелы нельзя оставлять без ответа, после чего ЦАХАЛ нанес «сотни ударов» по объектам в Секторе Газа.

Обстрелы израильской территории начались через несколько минут после истечения срока ультиматума господствующего в Секторе Газа палестинского движения ХАМАС. От Израиля требовали вывести войска из комплекса мечети Аль-Акса, где накануне сотни палестинских протестующих получили ранения в ходе столкновений с силовиками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок