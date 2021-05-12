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Медики назвали незначительные симптомы, которые увеличивают риски больных COVID-19 в шесть раз

  • 12.05.2021, 9:16
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Медики назвали незначительные симптомы, которые увеличивают риски больных COVID-19 в шесть раз

Результаты исследования опубликовали специалисты из Питсбурского университета в США.

Осложнения при коронавирусе, такие как головные боли, потеря обоняния и вкуса, чаще возникают у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями. Такие незначительные симптомы могут увеличить риск смерти в шесть раз.

Об это свидетельствуют результаты исследования Питсбурского университета в США, передает издание SciTech Daily. В нем приняли участие 3744 пациента с COVID-19, у 82% из них наблюдались неврологические проблемы.

Кроме головных болей и потери обоняния и вкуса, у почти половины этих пациентов была зафиксирована острая энцефалопатия, которая в 17% случаев приводила к инсульту и в 6% – к коме.

"Острая энцефалопатия – это, безусловно, самый распространенный симптом, который мы видим в клинике. Эти пациенты могут находиться в измененном состоянии или иметь нарушенное сознание, или они ведут себя неадекватно, также зафиксированы бредовые и возбужденные состояния", – рассказала ведущий исследователь Шерри Чоу.

Согласно результатам исследования, наличие хронических неврологических недугов, как поражения мозга и заболевания нервной системы, хроническая мигрень, деменция, болезнь Альцгеймера и другие – крайне часто приводят к развитию неврологических осложнений при COVID-19, значительно повышая его опасность.

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