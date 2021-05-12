закрыть
12 мая 2021, среда, 9:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Историк Марк Солонин рассказал, кем был завербован Сталин

1
  • 12.05.2021, 9:37
  • 1,712
Историк Марк Солонин рассказал, кем был завербован Сталин
Марк Солонин
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Эксперт сравнил мотивы поведения двух диктаторов.

Российский историк и публицист Марк Солонин сравнил мотивы поведения нацистского диктатора Адольфа Гитлера и главы СССР Иосифа Сталина в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

По мнению Солонина, Гитлер, в отличие от Сталина, "был очень идейным", и именно эти "бредовые идеи", а не расчет, руководили его поведением.

"Вот у товарища Сталина не было никаких идей – был холодный, циничный расчет. На всех этапах его биографии, начиная с того этапа, когда, скорее всего, он был завербован царской охранкой – и, соответственно, замечательно работал на нее. Потом на других, потом на третьих. То он боролся против церкви, то он создал себе церковь карманную и так далее. Там идей не было", – заявил Солонин.

На вопрос, что же двигало Сталиным, если не идеи, историк предположил, что это был биологический инстинкт доминирования.

"Самцы всех обезьян очень любят доминировать. Это у них заложено: бить себя лапой в грудь, отрывать всякие части у других самцов стаи и так далее. Это инстинкт доминирования... "Жадоба панування". В русском языке нет аналога. Вот эта жадоба панування ими и движет, всеми этими негодяями, на мой взгляд", – считает Солонин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок