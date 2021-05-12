Историк Марк Солонин рассказал, кем был завербован Сталин 1 12.05.2021, 9:37

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Марк Солонин

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Эксперт сравнил мотивы поведения двух диктаторов.

Российский историк и публицист Марк Солонин сравнил мотивы поведения нацистского диктатора Адольфа Гитлера и главы СССР Иосифа Сталина в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

По мнению Солонина, Гитлер, в отличие от Сталина, "был очень идейным", и именно эти "бредовые идеи", а не расчет, руководили его поведением.

"Вот у товарища Сталина не было никаких идей – был холодный, циничный расчет. На всех этапах его биографии, начиная с того этапа, когда, скорее всего, он был завербован царской охранкой – и, соответственно, замечательно работал на нее. Потом на других, потом на третьих. То он боролся против церкви, то он создал себе церковь карманную и так далее. Там идей не было", – заявил Солонин.

На вопрос, что же двигало Сталиным, если не идеи, историк предположил, что это был биологический инстинкт доминирования.

"Самцы всех обезьян очень любят доминировать. Это у них заложено: бить себя лапой в грудь, отрывать всякие части у других самцов стаи и так далее. Это инстинкт доминирования... "Жадоба панування". В русском языке нет аналога. Вот эта жадоба панування ими и движет, всеми этими негодяями, на мой взгляд", – считает Солонин.

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