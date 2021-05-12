Белорусы скупают валюту уже 17 месяцев подряд 12.05.2021, 9:46

Население изъяло из банков уже $2,362 миллиарда.

Чиновники обновили статистику внутреннего валютного рынка и ЗВР РБ. Из этих данных можно вытянуть много полезного для понимания реальной ситуации пишут banki24.by.

Недавно Нацбанк отчитался о росте резервов сразу на 337,9 млн USD. В итоге к 1 мая ЗВР страны достигли 7,278 млрд USD. Однако, если заглянуть поглубже, то окажется, что источники пополнения резервов имели неустойчивый разовый характер.

Во-первых, в апреле происходит выплата квартальных налогов частниками и госами. Из-за этого временно повышаются объемы валютной выручки, которые предприятия конвертируют в рубли ради уплаты налогов и сборов.

Апрельской расстановкой спроса и предложения на рынке регулярно пользуется НБРБ, который скупает валюту. Деньги удавалось собрать даже в кризисном 2020 году.

Поэтому в 2021 году скупка валюты не должна выглядеть удивительно. Фактор квартальных налогов усиливается в апреле выплатой годовых дивидендов в госсекторе. Следующие квартальные налоги будут в июле.

Значит при прочих равных валюты на майских торгах будет меньше.

Во-вторых, за апрель поднялось в цене монетарное золото. По нашим расчетам, количество золота в ЗВР практически не изменилось.

Посему все подорожание металла в резервах (+123,3 млн USD) объясняется ростом цены. В феврале и марте были обратные процессы: золото дешевело, что привело к падению резервов более чем на 270 млн USD. Так что если в мае тренд по золоту развернется, то в резервах РБ снова появится солидная «дыра».

В-третьих, за апрель власти погасили валютные долги всего на 105 млн USD. Для сравнения: в марте 2021-го и апреле 2020-го объем погашений был втрое выше — 310 и 317 млн USD.

Достаточно уже того факта, что платежи за апрель 2021 года стали минимальными за 47 месяцев публикации статистики. Если смоделировать на апрель ситуацию с объемом валютных платежей и динамики цен на золото по образцу марта, то даже скупка валюты с внутреннего рынка не спасла бы ЗВР от падения.

Пока нельзя говорить, что задан некий позитивный тренд по размеру резервов. Апрельские данные вызваны стечением благоприятных обстоятельств, а не глубинным улучшением дел в экономике.

Не зря Нацбанк сохраняет на конец года весьма расплывчатый прогноз по ЗВР — «выше 6 млрд USD». Теоретически это может быть и 6001 млн USD.

Что касается внутреннего рынка, то в апреле белорусы усилили скупку валюты. За этот месяц физлица на чистой основе приобрели у банков 123,1 млн USD (против 24,5 млн USD в марте-2021 и 69,5 млн USD в апреле-2020). Белорусы непрерывно скупают валюту с декабря 2019 года. За это время население изъяло из банков 2,362 млрд USD.

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