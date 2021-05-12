Появились сообщения о серьезной болезни и смертельном диагнозе для Лукашенко 36 12.05.2021, 9:50

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фото: ТАСС

Что может стоять за слухами?

В Сети, одновременно из разных источников, появились сообщения о серьезном заболевании у нелегитимного диктатора Лукашенко

Так, телеграм-канал «Карточный офис» пишет: «Лукашенко два месяца назад диагностировали рак предстательной железы.

По нашей информации - рак операбелен, однако с учетом возраста и общего состояния здоровья, борьба с ним для Лукашенко станет настоящей борьбой за жизнь.

Сейчас белорусские государственные деятели озабочены вопросом: «Как сохранить лечение в секрете?».

Схожую информацию опубликовало издание EUobserver. «В феврале 2010 Александр Лукашенко находился в Швейцарии, где ему делали операцию на простате, сообщил EUobserver.com высокопоставленный дипломат в Евросоюзе», — пишет издание.

Телеграм-канал «Ник и Майк» прокомментировал возможную проблему со здоровьем диктатора:

«По нашей информации, в 2010 году в Австрии оперативное вмешательство по этому же поводу уже имело место. Если информация правдивая, то ждем исчезновения главаря хунты в обозримом будущем где-то на неделю на отдых.

Дело в том, верхушка хунты предпочитает «больничные», особенно деликатные, в Израиле или Европе. Но сейчас вряд ли в этих странах ждут с распростертыми объятиями даже на лечение. Так что остается в Турция или одна из очень богатых стран залива.

В Беларуси, где самая «лучшая медицина в мире» доверия докторам почему-то нет. Кто знает, вдруг попадется «плохой доктор» или произойдет утечка, которая поставит под сомнение образ «колхозного мачо».

В связи с этим можно несколько в иной плоскости посмотреть на акт о капитуляции. Конечно, там нет ничего об уходе по состоянию здоровья. С одной стороны, это странно вводить военное положение, если узурпатор просто болен. А с другой стороны, в случае неизбежного, можно организовать целый «заговор врачей» и готовить новую Тимошук, которая разнесет отечественную «школу онкологов-вредителей». В этом случае акт о капитуляции может быть востребован.

Перспективы, как мы уже писали, сомнительны. Но об этом никто не думает. Если получилось у Алиевых, то почему не получится повторить в Беларуси?

В общем, не остается ничего, кроме как наблюдать.

В очередной раз отметим, что количество выходных у «трудоголика» уже увеличилось (хотя и раньше график зиял дырами), если вдруг и придет идея его публиковать, то будет стыдно - уж слишком там много дней будет помечено «работа с документами» и «совещание во Дворце». Вот даже полет к «месту силы» пришлось оправдывать осмотром хода посевной в Могилевской области.

В любом случае напомним, что скорейшее освобождение от агрофашизма в наших руках. На Бога надейся, а сам не плошай, как говорится».

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