Появились сообщения о серьезной болезни и смертельном диагнозе для Лукашенко

Появились сообщения о серьезной болезни и смертельном диагнозе для Лукашенко36
- 12.05.2021, 9:50
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Что может стоять за слухами?
В Сети, одновременно из разных источников, появились сообщения о серьезном заболевании у нелегитимного диктатора Лукашенко
Так, телеграм-канал «Карточный офис» пишет: «Лукашенко два месяца назад диагностировали рак предстательной железы.
По нашей информации - рак операбелен, однако с учетом возраста и общего состояния здоровья, борьба с ним для Лукашенко станет настоящей борьбой за жизнь.
Сейчас белорусские государственные деятели озабочены вопросом: «Как сохранить лечение в секрете?».
Схожую информацию опубликовало издание EUobserver. «В феврале 2010 Александр Лукашенко находился в Швейцарии, где ему делали операцию на простате, сообщил EUobserver.com высокопоставленный дипломат в Евросоюзе», — пишет издание.
Телеграм-канал «Ник и Майк» прокомментировал возможную проблему со здоровьем диктатора:
«По нашей информации, в 2010 году в Австрии оперативное вмешательство по этому же поводу уже имело место. Если информация правдивая, то ждем исчезновения главаря хунты в обозримом будущем где-то на неделю на отдых.
Дело в том, верхушка хунты предпочитает «больничные», особенно деликатные, в Израиле или Европе. Но сейчас вряд ли в этих странах ждут с распростертыми объятиями даже на лечение. Так что остается в Турция или одна из очень богатых стран залива.
В Беларуси, где самая «лучшая медицина в мире» доверия докторам почему-то нет. Кто знает, вдруг попадется «плохой доктор» или произойдет утечка, которая поставит под сомнение образ «колхозного мачо».
В связи с этим можно несколько в иной плоскости посмотреть на акт о капитуляции. Конечно, там нет ничего об уходе по состоянию здоровья. С одной стороны, это странно вводить военное положение, если узурпатор просто болен. А с другой стороны, в случае неизбежного, можно организовать целый «заговор врачей» и готовить новую Тимошук, которая разнесет отечественную «школу онкологов-вредителей». В этом случае акт о капитуляции может быть востребован.
Перспективы, как мы уже писали, сомнительны. Но об этом никто не думает. Если получилось у Алиевых, то почему не получится повторить в Беларуси?
В общем, не остается ничего, кроме как наблюдать.
В очередной раз отметим, что количество выходных у «трудоголика» уже увеличилось (хотя и раньше график зиял дырами), если вдруг и придет идея его публиковать, то будет стыдно - уж слишком там много дней будет помечено «работа с документами» и «совещание во Дворце». Вот даже полет к «месту силы» пришлось оправдывать осмотром хода посевной в Могилевской области.
В любом случае напомним, что скорейшее освобождение от агрофашизма в наших руках. На Бога надейся, а сам не плошай, как говорится».