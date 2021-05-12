Байден заявил, что 40% мировых лидеров запросили помощь США в вакцинации 4 12.05.2021, 10:23

Джо Байден

Глава Белого дома заявил, что попробует помочь.

Президент США Джо Байден заявил, что менее половины лидеров мировых стран обращались с запросом о помощи с вакцинами от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«По сути, около 40% мировых лидеров звонят и спрашивают, можем ли мы им помочь. Попробуем», — сообщил Байден.

Глава Белого дома отметил, что все страны в мире надеются, что США помогут справиться либо с производством, либо с доступом к препаратам.

Байден также сообщил, что вскоре компании Lyft и Uber будут бесплатно доставлять в медицинские центры тех, кто хочет вакцинироваться.

США стали одним из мировых лидеров по вакцинации от COVID-19. По состоянию на 11 мая было сделано более 261 миллиона прививок.

В то же время страна является наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса. С начала пандемии в США болезнь диагностировали у более чем 33 миллионов человек, число умерших превышает 596 тысяч.

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