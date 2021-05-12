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Какие курсы валют установлены в обменниках после длинных выходных

  • 12.05.2021, 10:34
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Какие курсы валют установлены в обменниках после длинных выходных

Лучший способ защитить свои сбережения — хранить их в наличной валюте.

Закончились длинные выходные, связанные с Днем Победы и Радуницей. Банки в Беларуси заработали в обычном режиме.

По данным select.by на 09:00, в столичных обменных пунктах установлены следующие курсы трех основных иностранных валют:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,533, а купить по 2,54 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,582);

евро 3,069 / 3,07 (3,105);

100 российских рублей 3,411 / 3,425 (3,5).

Отметим, что в интервью сайту Charter97.org экономист Лев Марголин заявил, что лучший способ защитить свои сбережения — хранить их в наличной валюте.

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