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Егор Шарангович провел в этом сезоне 88 матчей в КХЛ и НХЛ

  • 12.05.2021, 10:48
Егор Шарангович провел в этом сезоне 88 матчей в КХЛ и НХЛ
Егор Шарангович
Фото: Getty Images

Белорус собирается выступить на чемпионате мира-2021.

Белорусский форвард Егор Шарангович в этом сезоне провел уже 88 матчей на высшем уровне, сообщает pressball.by.

Нападающий начинал сезон в составе минского "Динамо". В регулярном чемпионате КХЛ минчанин сыграл 34 матча и набрал 25 (17+8) баллов при показателе полезности "+11".

В конце декабря Егор уехал в расположение "Нью-Джерси", прошел еще одну предсезонку и заработал место в составе "Девилз". В регулярном чемпионате НХЛ белорус сыграл 54 матча и набрал 30 (16+14) очков при коэффициенте "-4". Таким образом, в этом сезоне Шарангович заработал 55 (33+22) очков в 88 встречах на уровне КХЛ и НХЛ.

По сведениям заокеанской прессы, нападающий собирается помочь сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге. На групповом этапе национальной команде предстоит провести семь матчей. Турнир стартует 21 мая.

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