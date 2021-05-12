закрыть
12 мая 2021, среда, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики выяснили, что не все больные COVID-19 заразны и рассказали, кто такие суперносители

  • 12.05.2021, 10:55
  • 3,798
Медики выяснили, что не все больные COVID-19 заразны и рассказали, кто такие суперносители
Фото: Getty Images

Можно жить в одной комнате с инфицированным и не заразиться.

В Колорадском университете провели два исследования и установили, что далеко не все инфицированные коронавирусом заразны. О результатах исследований рассказывает портал «МедНовости».

Профессор Сара Сойер и ее команда, исследуя пробы слюны студентов и преподавателей, выявила, что вирусная нагрузка у больных ковидом, которые болеют бессимптомно и с ярко выраженными симптомами, примерно одинакова.

Интересной находкой исследователей стало то, что всего 2% всех инфицированных оказались носителями 90% всех подсчитанных вирусных частиц. Один из обследованных студентов установил своеобразный рекорд - он был носителем 5% всех обнаруженных в исследовании вирусов ковида.

«Вывод из этих двух исследований состоит в том, что большинство людей с COVID-19 не заражают других людей. Небольшое инфициррованное количество передает болезнь многим. Если “супер-носитель” не сидит с вами за обедом, вы можете оказаться в порядке. Но если он сидит с вами, то вам не повезло. Это как игра в рулетку, требуется не забывать об осторожности», - цитирует издание Сару Сойер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников