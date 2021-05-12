Представители белорусского театра призвали помочь актерам, выступившим в поддержку перемен 12.05.2021, 11:05

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Фото: «Наша Ніва»

Сегодня они лишены возможности работать по профессии.

Независимые театральные деятели Беларуси обратились к мировому сообществу с просьбой о помощи. Ведущий британский театральный критик Доминик Кавендиш опубликовал это обращение, сопроводив комментарием:

— Белорусское театральное сообщество обращается к своим британским коллегам с просьбой о срочной помощи, чтобы продолжить работать и выжить в нынешний период ужасающих государственных репрессий.

Сайт Charter97.org публикует текст обращения представителей белорусского театра:

— Представители белорусского театра, выступившие против беззакония и насилия власти после президентских выборов в августе 2020 года, обращаются к коллегам и профильным институциям из других стран с просьбой о помощи, поскольку остались фактически лишены возможности работать по профессии.

Острый политический кризис в Беларуси лета 2020 года, когда гражданское общество страны отреагировало массовыми протестами на фальсификацию итогов выборов и открытое насилие со стороны властей, перешел в фазу хронических, при этом не менее жестких репрессий. Многие профессиональные сообщества: медицинское, академическое, рабочие, спортивное, а также не в последнюю очередь культурные деятели Беларуси — подверглись и продолжают подвергаться беспрецедентным репрессиям за выражение своей гражданской позиции. Задержания (с зафиксированными случаями избиений), увольнения по политическим мотивам с последующим запретом на трудоустройство, закрытие культурных площадок в различных городах страны, часто непредсказуемое подчинение искусства цензуре, сокращение легальных способов зарубежного финансирования — это далеко не полный список мер, применяемых органами власти против творческих деятелей, культурных менеджеров и предпринимателей.

Представители театра, публично выказавшие свою поддержку демократическим преобразованиям в Беларуси, в силу выраженной инфраструктурной зависимости от государства столкнулись с фактическим запретом на профессию. По оценке белорусского ПЭН-центра, на начало февраля 2021 года в Беларуси насчитывалось как минимум 103 уволенных и уволившихся в знак протеста деятелей театра, 31 случай необоснованных задержаний деятелей театра, а число выехавших за границу из-за опасений за свою свободу исчисляется десятками (что само по себе критично для существования сферы театра в Беларуси). Независимые театральные коллективы не могут представлять свои спектакли, так как любой выход в публичное поле может быть расценен как нежелательный со стороны властей, пресечен либо наказан. Другими словами, парализована деятельность людей всего спектра театральных профессий: от менеджеров, театроведов, работников сцены — до актеров и режиссеров.

Представители как независимой, так и государственной театральной сцены Беларуси, в равной мере пострадавшие от политических репрессий, обращаются к зарубежным культурным организациям, профессиональным объединениям, фондам с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и оказать посильную помощь как в индивидуальном, так и групповом сотрудничестве.

Рабочая группа театральных деятелей, изучив конкретные запросы от коллег, сформулировала ряд возможных форматов помощи:

— резиденции для коллективного или индивидуального участия — необходимы как для творческой работы, так и реабилитации драматургам, режиссерам, актерам, сценографам, критикам, менеджерам;

— возможности индивидуального сотрудничества с зарубежными театрами: стажировки, обучение, обмен опытом, мастер-классы;

— со-организация конференций (онлайн либо оффлайн), раскрывающих вопросы существования и развития современного белорусского театра с последующим изданием сборника статей и/или коллективной монографии;

— проведение образовательных (мастер-классы, лекции и т.д.) и других мероприятий с участием как белорусских, так и зарубежных экспертов;

— другие грантовые проекты с организацией- партнером, способной вести финансовую деятельность извне: оплачивать площадку, работу артистов и т.д.;

— поиск безопасных форматов существования театра: видео, медиа, синтез с другими видами искусств, использование нетрадиционных площадок.

«Мы устали от того абсурда, давления и нависшей опасности, в котором приходится выживать, хотя происходящее уже сделало театральное сообщество в Беларуси сплоченнее и позволило по-новому оценить масштаб реализованных до кризисного периода проектов. Мы хотим продолжать работать и не можем позволить властям уничтожить то, что создавалось не ими, а часто вопреки им», — говорится в Обращении.

Если у вас есть возможности и встречные идеи, полезные контакты и информация, вы можете связаться с волонтерами театрального сообщества по электронной почте theatrecommunity.by@gmail.com.

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