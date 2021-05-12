Политолог рассказал, что ждет пророссийские силы в Украине 4 12.05.2021, 11:13

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Виктор Медведчук

Нанесен удар по главному козырю Путина.

В Украине после сообщения подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку перед ним стоят вопросы о возможном задержании и приговоре, а не о том, чтобы идти на следующие выборы. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 12 мая, заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, в обозримом будущем у Медведчука и его ближайших соратников с высокой долей вероятности не будет перспектив в украинской политике.

"Безусловно, это повлияет на политический ландшафт. Это ослабляет откровенно пророссийские силы, наиболее агрессивные. Потому что по ним будут такие же действия. Будет определенная деморализация и ослабление ОПЗЖ. Не исключаю, что через некоторое время произойдет переформатирование этого проекта, создание нового во главе с нардепом от ОПЗЖ Юрием Бойко и нардепом от ОПЗЖ Сергеем Левочкиным, и они захотят отмежеваться от Медведчука", – сказал Фесенко.

Он подчеркнул также, что не стоит забывать о том, что Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина, и назвал это его "главным козырем". Фесенко отметил, что Путин пока не отреагировал на ситуацию с Медведчуком.

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