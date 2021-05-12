«Смейся сейчас, но однажды править будем мы» 12.05.2021, 11:38

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Картину Бэнкси с обезьянами продали за невероятную сумму.

Картина анонимного британского художника Бэнкси под названием «Смейся сейчас, но однажды править будем мы» была продана на аукционе 11 мая за 2,07 миллиона долларов

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов аукционного дома Christie’s (перевод – unian.net ).

На холсте изображены три обезьяны, на каждой из которых висит табличка с надписью, аналогичной названию полотна.

Картина была написана в 2002 году на листе картона размером 76 на 102 сантиметра.

Финальная стоимость лота составила 1,7 миллиона долларов, но с учетом всех дополнительных выплат будущему владельцу картины придется отдать 2,07 миллиона долларов.

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