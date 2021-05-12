Настоятель прихода показал, как выглядит костел в Будславе после пожара 12.05.2021, 11:44

фото: Catholic.by

Фотофакт.

Настоятель будславского прихода ксендз Дмитрий Дубовик опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, сделанные внутри костела после пожара.

На полу видны лужи, на сводах и стенах храма – подтеки.

Накануне Дмитрий Дубовик рассказывал, что так называемый «старый костел», который находится за алтарной частью святыни, пламя не затронуло «а вот в костеле — орган мокрый, алтарь мокрый, мокрая вся живопись». Его слова приводит сайт Catholic.by.

Сегодня с утра прихожане планировали прийти в костел, чтобы привести его в порядок после пожара.

«Внутри полно углей и воды», — говорил накануне Дмитрий Дубовик.

Храм загорелся утром во вторник. С огнем удалось справиться лишь во второй половине дня. На помощь местным пожарным приезжали спасатели из столицы. Сгорела крыша. Следственный комитет возбудил по факту пожара 11 мая в костёле в Будславе уголовное дело. Дело открыто по статье «Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение» (ч. 2 ст. 304 УК РБ). Максимальное наказание по этой статье — 3 года колонии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».