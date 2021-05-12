Экономист рассказал, что будет с Россией в случае нефтяного эмбарго и отключения от SWIFT 1 12.05.2021, 11:48

Санкционное противостояние усиливается.

Европарламент в конце апреля принял жесткую резолюцию с призывами к санкциям против газопровода «Северный поток — 2» и к отключению России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Если история по «Северному потоку — 2» длится уже достаточно давно, то отключение от SWIFT вошло в санкционную повестку только в последнее время. Таким образом, SWIFT – это уже не новость. Но вот что прозвучало в резолюции и как-то осталось без должного внимания, так это то, что также было предложено отказаться от российских нефти и газа. Эта мера в качестве возможных санкций прозвучала, по-моему, впервые. Да, сказано это было с оговоркой, «в случае продолжения агрессии в Украине», но прозвучало же, пишет экономист Игорь Николаев в блоге на сайте «Эхо Москвы».

Можно, конечно, отмахиваться и от этого, полагая, что все это несерьезно, типа «да куда они денутся без нашей нефти», но вряд ли так рассуждать было бы правильно и дальновидно.

Во-первых, история развития санкционного противостояния говорит о том, что оно усиливается. И то, что казалось раньше невероятным, вполне может стать, к сожалению, реальностью. Вспомните, что еще совсем недавно говорили о санкциях в отношении российского госдолга. Казалось бы, что этого не может быть, а теперь это уже реальность.

Во-вторых, следует признать, что для отказа от российских энергоносителей формируются вполне благоприятные условия. Пандемия коронавируса вообще ознаменовала глобальный уход от политики безудержного потребления энергоресурсов. Спрос на нефть в обозримой перспективе до уровня 2019 года не восстановится. «Зеленые» партии в ЕС набирают силу. Германия в этом отношении является ярким примером.

Плюс возобновление ядерной сделки с Ираном, ставшее возможным после возвращения в этот процесс США, создает хорошие перспективы для увеличения поставок на мировой рынок иранской нефти. Не теряют своих надежд на дальнейшее завоевание рынков и сланцевые нефтедобытчики из США.

Есть и другие факторы, свидетельствующие, что ЕС становится все менее зависим от импорта российской нефти. Кстати, в январе-феврале 2021 года, по данным Росстата, экспорт России нефти сырой, включая газовый конденсат природный, сократился на 30,5%. И даже с учетом этого, нефтяной российский экспорт, по-прежнему очень значителен – 12,7 млрд. долларов США за эти же первые два месяца 2021 года. В целом доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте по-прежнему очень велика – 54% от объема всего экспорта. Это означает, что экономика России все еще критично зависит от поставок нефти.

Поэтому, когда слышишь оценки с претензией на оригинальность, что если отключат от SWIFT, то за нашу нефть европейцам придется расплачиваться чемоданами рублей, то как-то задумываешься: может, у европейцев и не будет такой необходимости. И что тогда?

Неправильно было бы полагать, что стремление ЕС к ослаблению энергетической зависимости от России началось только после 2014 года. Еще в начале 2000-х в России появилась, если помните, концепция «энергетической сверхдержавы». Это было геостратегической ошибкой. Если кому-то очень хочется сверхдержавности, то у других возникает желание избавиться от такой зависимости, что мы сегодня и наблюдаем.

За последние десятилетия наша экономика так и не слезла с нефтяной иглы, хотя слов на этот счет было сказано немало. Отказ Запада от российских энергоносителей будет очень тяжелым ударом для российской экономики. То, что еще совсем недавно и вправду казалось невероятным, может стать, увы, реальностью. И здесь не надо питать никаких иллюзий, резюмирует эксперт.

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