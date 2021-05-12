Выходец из БРСМ стал новым директором Оперного театра 11 12.05.2021, 12:14

4,886

фото: БелТА

Сегодня его представили труппе.

Вячеслав Гарбузов назначен генеральным директором Национального театра оперы и балета Беларуси. Сегодня, 12 мая, его представили труппе.

Об этом tut.by сообщили в пресс-службе коллектива.

Вячеслав Гарбузов родился в Пружанах. В 2003-м с отличием окончил исторический факультет Брестского университета имени Пушкина.

Работал в БРСМ (2002−2009), в различных должностях в Брестском облисполкоме, в том числе в управлении культуры (2009−2017).

С декабря 2017 года — генеральный директор Брестского театра драмы.

До Гарбузова генеральными директорами театра являлись Владимир Гридюшко (2009−2019) и Александр Петрович (2019−2021).

Александр Петрович проработал генеральным директором всего два года. При нем из театра были уволены главный концертмейстер Регина Саркисова, оперный певец Илья Сильчуков и дирижер Андрей Галанов, скрипачка Алла Джиган и альтистка Александра Потемина. Также спустя два дня после назначения был уволен главный дирижер театра Вячеслав Волич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».