закрыть
12 мая 2021, среда, 13:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Выходец из БРСМ стал новым директором Оперного театра

11
  • 12.05.2021, 12:14
  • 4,886
Выходец из БРСМ стал новым директором Оперного театра
фото: БелТА

Сегодня его представили труппе.

Вячеслав Гарбузов назначен генеральным директором Национального театра оперы и балета Беларуси. Сегодня, 12 мая, его представили труппе.

Об этом tut.by сообщили в пресс-службе коллектива.

Вячеслав Гарбузов родился в Пружанах. В 2003-м с отличием окончил исторический факультет Брестского университета имени Пушкина.

Работал в БРСМ (2002−2009), в различных должностях в Брестском облисполкоме, в том числе в управлении культуры (2009−2017).

С декабря 2017 года — генеральный директор Брестского театра драмы.

До Гарбузова генеральными директорами театра являлись Владимир Гридюшко (2009−2019) и Александр Петрович (2019−2021).

Александр Петрович проработал генеральным директором всего два года. При нем из театра были уволены главный концертмейстер Регина Саркисова, оперный певец Илья Сильчуков и дирижер Андрей Галанов, скрипачка Алла Джиган и альтистка Александра Потемина. Также спустя два дня после назначения был уволен главный дирижер театра Вячеслав Волич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников