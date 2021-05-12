Психолог о казанском стрелке: Бросается в глаза одна общая черта 12.05.2021, 12:17

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Фото: РИА «Новости»

Подобные происшествия на миг приоткрывают для нас реальную картину состояния российского общества.

Как обычно в дни всяких социальных побоищ, мне стали названивать из разных СМИ, чтобы получить "комментарий как психолога". Причем первыми позвонили с "Голоса Америки", а буквально через 5 минут после него – с телеканала "Царьград". Мой "идеологический диапазон" уже пугает даже меня, пишет российский социальный психолог Андрей Рощин в "Фейсбуке".

Если же выделить самый главный психологический аспект в исполнителях всех этих чудовищных терактов, начиная с "московского стрелка" - бросается в глаза их замкнутость, одиночество. И Сергей Гордеев (2014 год, Москва, школа в Отрадном, убил учителя, охранника школы и тяжело ранил полицейского), и Владислав Росляков (2018, Керчь, техникум, убиты 21 человек, пострадало 67), и Ильназ Галявиев (сейчас наблюдаем) – все были похожи: нелюдимые, "странные", не имеющие друзей, окружающие или подтрунивают, или сторонятся. В общем – шизоиды. Знаменитый австрийский психолог Кречмер сравнивал людей такого психотипа с "римскими виллами, которые полностью закрыты и кажутся необитаемыми, не видно ни огонька, не слышно ни звука, ни шороха – в то время как внутри них, возможно, идут самые пышные оргии".

При этом во многом другом они разные: Росляков был троечник, безотцовщина с матерью-уборщицей; Галявиев – оболтус, но из полной семьи, с матерью и отцом, свой техникум он, похоже, бросил еще осенью; а вот Гордеев – наоборот: полный отличник, победитель олимпиад, спортсмен-разрядник, и тоже из полной семьи, находящийся под плотной опекой отца, который делал из него "настоящего мужчину".

Ретроспективно, однако, бросается в глаза одна главная их общая черта: до них никому не было дела. Даже отец Сергея Гордеева, хоть и стоял над ним постоянно с дубиной, заставляя делать всякую ерунду типа ЗОЖ, на самом деле никак не интересовался, что происходит у сына внутри, что он хочет, чего любит и от чего страдает. Что уж говорить про Рослякова и Галявиева – на них даже формально никто не обращал внимания, тем более, что они были тихие, на вид спокойные – то есть внимания как бы не требовали.

В общем, именно такие вот дикие происшествия на миг приоткрывают для нас реальную картину – общество, в котором никому ни до кого нет дела. А ведь как раз на тихих шизоидов стоило бы обращать внимание, играть с ними, завоевывать их доверие, стараться их понять, пробиваться сквозь их защиту… Хотя бы из чувства самосохранения.

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