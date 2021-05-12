Расследование: Семья помощника Путина контролирует активы стоимостью не менее $300 миллионов 12.05.2021, 12:32

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Слева направо: вице-премьер РФ Виталий Мутко, президент России Владимир Путин, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 2017 год

Oт транспортных компаний до коттеджных поселков, от московских кофеен и торговых центров до черногорских вилл.

Семья помощника президента России и бывшего министра транспорта Игоря Левитина контролирует активы стоимостью не менее 300 миллионов долларов, выяснили "Важные истории".

Расследователи подчеркивают, что эти активы разнообразны: от транспортных компаний до коттеджных поселков, от московских кофеен и торговых центров до черногорских вилл: "Выходит, что, пока президент Владимир Путин призывал отечественных бизнесменов к деофшоризации и возвращению капиталов в Россию, родственники его помощника развили бизнес в Европе с использованием офшорных компаний".

Оценка основана на отчетности ключевой компании брата Игоря Левитина Леонида Левитина – кипрской Quortia Limited. Последний доступный баланс этой фирмы есть на конец 2017 года. В то время ее чистые активы составляли 295 миллионов долларов.

В эту сумму не входит стоимость нескольких московских квартир, загородной недвижимости и тех бизнесов, которые контролировались Левитиными без участия этой кипрской компании.

Как пишут "Важные истории", Леонид Левитин вместе с бывшим финдиректором и совладельцем "Южкузбассугля" Юрием Кушнеровым владеет землей на адриатическом побережье площадью около трех гектаров. В конце 2020 года власти Черногории одобрили возведение на этой земле пятизвездочного отеля. В прессу попал дизайн-проект будущего курорта, в котором через цепочку кипрских и черногорских компаний есть доля у Леонида Левитина и его жены Нели, а также у Юрия Кушнерова (доля владения Левитиных в одном из ключевых участников проекта, девелоперской компании Stratex doo, – 36%, у Кушнерова – 24%). Предполагается, что, помимо пятиэтажного отеля, здесь появятся ландшафтный парк и 16 вилл с видом на море.

Через кипрскую компанию Quortia Limited и чешскую Tratado Invest Леониду и Неле Левитиным принадлежат три квартиры, а также нежилое помещение и несколько парковочных мест в Чехии. Квартиры находятся в смежных домах у подножия Замкового холма на берегу реки Тепла – всего в ста метрах от главных достопримечательностей Карловых Вар.

До 2015 года Леонид и Неля Левитины числились в списке владельцев чешской компании OLS Group, учрежденной в 1999-м. Ей принадлежат еще несколько помещений в тех же домах. Среди изначальных учредителей этой компании значилась также жена Игоря Левитина Наталия. В 2004 году, спустя месяц после назначения мужа министром, Наталия передала свою долю в компании Неле Левитиной.

Среди активов Левитиных "Важные истории" обнаружили весьма неожиданный объект – дом престарелых в небольшом чешском городке Ченков. Трехэтажное строение площадью 1760 квадратных метров сдано в эксплуатацию в 2015 году и принимает постояльцев с деменцией и болезнью Альцгеймера. Строительство обошлось не менее чем в 2,5 миллиона евро. Так сказано в отчете компании Welfare Invest sro, которой принадлежит само здание и участок вокруг. Ее конечные бенефициары – Леонид и Неля Левитины.

Семья Левитина строит жилой комплекс "Александровский", фактически это новый микрорайон города Пушкина. Чистые активы холдинговой компании "Пушкин", которая владеет его застройщиком, – почти пять миллиардов рублей. Леониду и Неле Левитиной через кипрскую Quortia Limited по крайней мере до 2019 года принадлежало 64% "Пушкина". Затем эта доля перешла закрытому паевому инвестиционному фонду.

В 2018 году Левитины через кипрскую Quortia приобрели около 10% в нескольких крупных сетях, в том числе в "Шоколаднице", "Кофе Хаузе" и компании Arena Foods Catering, которая была организатором питания на стадионах по всей России в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также партнерские точки KFC.

Брат помощника президента России также владеет мальтийским паспортом – в 2018 году стало известно, что Леонид Левитин принял участие в программе "Гражданство Мальты за инвестиции":

Игорь Левитин провел на госслужбе больше 16 лет. На посту министра с 2004 по 2012 год он неоднократно становился одним из самых состоятельных членов правительства. А в 2020 году, согласно декларации, получил 43 миллиона рублей – больше любого другого сотрудника президентской администрации.

С 1999 по 2005 год Леонид Левитин зарабатывал в транспортных предприятиях, близких к группе компаний "Магистраль", на базе которой впоследствии возникла "Магистраль контейнерные линии". Эта группа занималась международными и внутрироссийскими перевозками грузов и была заметным игроком на рынке: у нее были свои представительства в азиатских странах, впоследствии появился и свой флот.

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