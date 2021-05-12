Турция отправляет буровые судна на глубоководное газовое месторождение в Черном море 1 12.05.2021, 12:55

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Что происходит?

Буровое судно Kanuni прибыло на месторождение Сакария в Черном море, где уже в течение месяца работает другое турецкое буровое судно Fatih. Первое судно проведет исследования пробуренной ранее скважины Türkali-2. Далее судно завершит аналогичные работы на скважинах Türkali-1 и Tuna-1. В свою очередь Fatih на месторождении Сакария ведет бурение новой скважины Amasra-1. Также в турецкой экономической зоне Черного моря восточнее работ Фатиха прибыло сейсморазведочное судно Barbaros Hayreddin Pasa, говорится в сообщении автора Telegram-канала «Газ-Батюшка».

Месторождение Сакария было открыто в августе 2020 г. по итогам бурения сверхглубокой скважины Tuna-1. Запасы месторождения оцениваются в 405 млрд кубометров газа. Добычу газа на месторождении Сакария Турция планирует начать в 2023 г., приурочив это событие к празднованию столетия республики. В течение ближайших лет на месторождении планируется пробурить около 10 скважин, а до 2028 г. — увеличить их количество до 40.

Газ будет поставляться на берег по подводному газопроводу протяженностью 150 км. На начальном этапе добыча газа на месторождении составит 5-10 млрд кубометров в год, а к 2025 г Турция может выйти на объем добычи в 45 млрд кубометров в год, что ставит в тяжелую ситуацию экспортеров газа в Турцию, в первую очередь Газпром.

Законтрактованный объем поставок газа Газпрома в Турцию составляет 28 млрд кубометров газа в год, при этом в 2021 г. у компании истекают долгосрочные контракты с рядом частных турецких покупателей на общий объем 8 млрд кубометров в год. Покупатели уже намекнули Газпрому, что хотят получить более комфортные условия поставок газа по контрактам. Более того, турецкая госкомпания Botas не продлила контракт даже с BP-Azerbaijan, оператором проекта Шах-Дениз-1, из-за чего были остановлены поставки газа по магистральному газопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум. С учетом того, что Азербайджан является для Турции гораздо большим партнером, чем Россия, можно представить, что ждет Газпром.

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