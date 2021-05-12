Россия высылает пресс-секретаря посольства США 3 12.05.2021, 13:05

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Всего в списке — десять человек.

Среди тех сотрудников посольства США, которые должны будут покинуть Россию, значится пресс-секретарь дипломатической миссии Ребекка Росс, пишет «Коммерсантъ» эту информацию. Всего в списке десять человек.

Источник в МИД сообщил газете, что Росс попала в список, так как власти США «не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии».

«А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива», — сказал собеседник издания.

Росс подтвердила ТАСС, что ее имя фигурирует в списке объявленных персонами нон грата американских дипломатов.

США 15 апреля объявили, что в рамках нового пакета санкций против России они высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии. «Соединенные Штаты высылают десять человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В состав персонала входят представители российских спецслужб», — говорилось в указе президента Джо Байдена. Кроме того, Белый дом запретил финансовым учреждениям США участвовать в первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года, а также ввел санкции против 40 юридических и физических лиц.

Об ответных мерах МИД России объявил 21 апреля. Тогда персонами нон грата были объявлены десять американских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение месяца, до 21 мая.

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