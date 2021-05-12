Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 13 мая 12.05.2021, 13:08

Несмотря на грозы в некоторых районах, будет довольно тепло.

Дождливая погода ожидается в Беларуси 13 мая. Об этом сообщили kp.by в Белгдиромете.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, ночью и утром местами сильные дожди. Кроме того, днем в некоторых районах прогнозируются грозы.

Ветер ночью будет переменных направлений 3-8 м/с, днем юго-восточный 4-9 м/с, его порывы могут достигать 14 м/с, а местами по северу Беларуси – 15-20 м/с.

При этом будет довольно тепло. Ночью столбики термометров покажут от +5°C до +11°C. Днем воздух прогреется до +10°C… +16°C, по юго-западу Беларуси будет до +20°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».