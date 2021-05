Видеофакт: В секторе Газа в результате авиаудара Израиля рухнуло 13-этажное здание

Удар авиации стал ответом на масштабные ракетные обстрелы.

В ночь на среду, 12 мая, в секторе Газа в результате авиаудара ВВС Израиля рухнуло 13-этажное здание, сообщает nv.ua

Соответствующие видео были опубликованы очевидцами в соцсетях.

Достоверной информации о возможных погибших или пострадавших на данное время нет.

Удар израильской авиации стал ответом на масштабные ракетные обстрелы из сектора Газа.

В результате этих атак погибли пять человек, десятки получили ранения.

Начиная с 10 мая боевики террористической организации ХАМАС выпустили по Израилю уже более тысячи ракет.

Обострение израильско-палестинского конфликта началось из-за спора о собственности на землю в районе Шейх-Джарра и мечети Аль-Акса, который привел к жестоким столкновениям с полицией.

Video shows moment when Israeli airstrikes destroyed the 13-story Hanadi residential tower in Gaza this evening. Hamas said destroying civilian towers in Gaza is another red line. pic.twitter.com/Byjaq0j5bD — WorldOnAlert (@worldonalert) May 11, 2021