«Лукашенко мечется, он вдруг понял, что прекращение его жизни устраивает всех»11
- 12.05.2021, 13:48
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Декрет №2 был подписан в состоянии крайнего стресса.
Телеграм-канал «Рефлексия и реакция» прокомментировал недавно подписанный Лукашенко декрет №2 о передаче полномочий Совету безопасности в случае его насильственной смерти:
— В данный момент уже даже невооруженным глазом заметно что уровень стресса, в котором был подписан декрет - крайне высок. Ходят слухи, что Виктора Лукашенко вернули закрытым указом в Совбез. Он посещал в преддверии праздников дворец. Метания? Убрать, чтобы потом вернуть? Выглядит как метания.
Это, а также другие косвенные факторы, заставляют предполагать что Лукашенко относится к сложившейся ситуации куда серьезнее, чем это видно даже с обывательской стороны. В чем причина?
Мы не знаем и не видим всего, но можно предположить что окончательно к Лукашенко пришло осознание что прекращение его жизни физически - это самый прямой путь к достижению компромисса всех внешних и внутренних игроков.
Поэтому даже если этой угрозы нет, а заговоры плетутся на уровне провокаций с потерявшими нюх политологами, то это не значит что этот фактор угрозы куда-то уходит. Впрочем, этот факт был очевиден и раньше. Просто нужно было время, чтобы сквозь фильтры эта информация дошла к самому АГЛ и была осознанна им, пережита внутренне. Следствием чего явился шаг с декретом и, возможно, другие шаги которые будут в скором времени.