Завтрак юрского периода: палеонтологи нашли уникальную окаменелость-матрешку 12.05.2021, 14:14

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Фото: Klug et al., Swiss

Фотофакт.

В раннем юрском периоде похожий на кальмара головоногий моллюск из отряда белемнитов поймал вкусного представителя ракообразных — предка современных лобстеров. Не успев толком приступить к трапезе, он сам стал обедом. Крупная акула отхватила от белемнита мягкий кусок плоти, и поплыла дальше по своим делам, пишет «Нож».

Останки древнего кальмара с ракообразным во рту медленно опустились на дно и спустя 180 миллионов лет превратились в окаменелость.

Найденные в карьере окаменелые останки белемнита и ракообразного.

Окаменелые останки в 1970-х нашли в карьере недалеко от Штутгарта. Несколько десятилетий они хранились в частной коллекции, а потом были переданы местному музею естественной истории.

Изучив окаменелость, исследователи поняли, что перед ними сцена доисторической охоты. «Мы предполагаем, что это остатки еды позвоночного хищника, возможно, раннеюрской акулы Hybodus hauffianus. Находка иллюстрирует поведение головоногих и позвоночных хищников», — заключили ученые.

Исследователи считают, что окаменелость поможет сформировать понимание пищевой цепи юрского периода.

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