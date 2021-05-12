«В субботу как раз «Лебединое озеро» дают — символично» 1 12.05.2021, 14:27

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История всегда повторятся в виде фарса для тех, кто ее уроки не учит.

«Рабочий» график синепалого продолжает зиять дырами, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

История с облетом нескольких областей для того, чтобы показать бурную деятельность в выходные и совершить незаконный, в общем-то, полет на государственном вертолете за государственный счет «к месту силы» на малую родину, вышла так себе.

Собрать совещание во вторник или в среду где-то в регионе тоже не получилось. Во вторник, в Радуницу - все же было слишком кощунственно. А сегодня несколько раз передумали. Отложили до завтра. Не поднимается синяя рука работать по средам.

Да и что обсуждать - за что ни возьмись, все становится только хуже. Внешние враги не отступают - план Маршалла и санкции с каждым днем все ближе.

Даже вручение верительных грамот, заточенное под приехавшего «Нотариуса» (новый посол РФ в Беларуси — ред.), может оказаться немного скандальным. Других желающих, которые могли бы легитимизировать эту историю, не очень много. Посла Штатов в Минск не затянули и не пустили. Послы некоторых других стран могут «заболеть». В общем, процедура обещает быть веселой и с непредсказуемыми последствиями. Операция «принуждение к признанию» на грани срыва. Не признают-таки.

Внутренние враги тоже, наверное, не дремлют и строят очередные козни. Только где они окопались, непонятно. Заговоры мерещатся на каждом углу. А фантазия у Тертеля уже закончилась. Тут бы с текущими фантазиями разобраться, а то скоро вся методичка 1937 года и 1941-45 годов издания будет пройдена, а новых нет.

Да и сил и желания ничего что-либо делать тоже нет.

Что остается - сходить в театр. В Национальном театре оперы и балета как раз назначили нового «рукамиводителя» без профильного образования, но с четкими идеологическими установками.

В субботу там как раз «Лебединое озеро» дают. Символично. История всегда повторятся в виде фарса для тех, кто ее уроки не учит.

Предлагаем воспользоваться мудрым советом - на больничный. Санитары заждались.

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