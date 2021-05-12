В Кремле ответили на вопрос об убежище для Медведчука 2 12.05.2021, 14:43

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Виктор Медведчук

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ему инкриминируют госизмену и покушение на разграбление национальных ресурсов Украины.

В Кремле прокомментировали возможность предоставления политического убежища пророссийскому политику из Украины и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным производством в отношении Медведчука, сообщает РБК.

«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы… мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов», — сказал Песков.

На вопрос, может ли Россия предоставить Медведчуку политическое убежище, Песков ответил, что, насколько в Кремле известно из СМИ, Медведчук находится в Украине и не обращался за политическим убежищем.

11 мая СБУ провела обыски в двух домах Виктора Медведчука в Киеве и в его кабинете в офисе ОПЗЖ. Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку — им инкриминируют госизмену и покушение на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

В пресс-службе СБУ заявили, что ни Медведчука, ни Козака не было по месту жительства, поэтому сообщения о подозрении направили по их последним известным местам жительства и в Верховную Раду. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Тарас Козак сейчас, вероятно, в России и не собирается возвращаться в Украину.

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