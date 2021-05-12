СМИ: На «Адмирале Кузнецове» установят не прошедшее испытаний оборудование 8 12.05.2021, 15:12

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Зачем?

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» при ремонте может получить недоиспытанный новый корабельный автоматизированный радиотехнический комплекс «Резистор-К42», который должен заменить прежний «Резистор-Э», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Но в новом комплексе используется российская электроника, и он пока не прошел полномасштабных испытаний на одном из двух комплексов НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный — ред.), имеющихся у России», — рассказал собеседник.

В апреле американский журнал Popular Mechanics назвал «Адмирал Кузнецов» проклятым, старым и дряхлым, а также напомнил о многочисленных неприятностях, связанных с ним, в частности, «отказах двигателей, пожарах, несчастных случаях со смертельным исходом и даже хищениях».

В январе издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей.

В декабре 2020 года в публикации американского журнала The National Interest утверждалось, что «Адмирал Кузнецов» после ремонта на «Звездочке» может не продемонстрировать надлежащую боеспособность.

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