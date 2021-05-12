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Белорус Шкурин покинет ЦСКА после завершения сезона

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  • 12.05.2021, 15:20
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Белорус Шкурин покинет ЦСКА после завершения сезона
Илья Шкурин.
Фото Instagram

Футболист не рассматривает продолжения карьеры в России.

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин сменит клуб в летнее трансферное окно, пишет «Трибуна».

По информации Sport24.ru, 21-летний форвард покинет московский клуб по окончании сезона. Представители футболиста не рассматривают варианты продолжения карьеры в России для своего клиента.

Ранее сообщалось о том, что бывший главный тренер армейцев Виктор Гончаренко хочет видеть Шкурина в «Краснодаре».

В 2019 году форвард стал лучшим бомбардиром своего чемпионата Беларуси, забив 19 голов в 26 матчах за «Энергетик-БГУ». В начале 2020-го он перешел в ЦСКА через брестское «Динамо».

В этом сезоне Шкурин провел 9 матчей в РПЛ и забил 3 гола.

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