Медики выявили новые осложнения после коронавируса у молодых людей 2 12.05.2021, 15:30

6,256

Ранее молодежь не входила в эту группу риска.

У многих молодых пациентов после выздоровления от коронавируса часто диагностируются устойчивые признаки поражения сердечно-сосудистой системы. До определенного момента считалось, что детям и молодым людям, у которых отсутствуют хронические заболевания, Covid-19 не представляет угрозы, пишет lenta.ua.

Сравнивая состояние сосудов у 30 молодых людей, переболевших коронавирусом разной степени тяжести, в течение месяца с помощью записи УЗИ, эксперты выяснили, что даже у тех больных, состояние которых не требовало госпитализации, артерии частично потеряли эластичность, сообщает ВВС. Сонные артерии пациентов на 27% оказались менее расположены к набуханию и на 22% оказались менее эластичными. Серьезное поражение также было обнаружено в аортальных артериях, по которым кровь поступает от сердца.

Увеличение жесткости артерий повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет об аритмии, повреждении миокарда и образовании тромбов. А при наличии в анамнезе таких заболеваний как диабет или гипертония, степень опасности для здоровья молодых людей увеличивается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».