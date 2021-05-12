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Солидарность в действии: за сутки белорусы собрали более $16 тысяч на восстановление костела в Будславе

  • 12.05.2021, 15:54
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Солидарность в действии: за сутки белорусы собрали более $16 тысяч на восстановление костела в Будславе
Фото: t.me/natbelographic

Неравнодушные граждане активно перечисляли средства на ремонт храма XVII века.

Как рассказала tut.by Ольга Лабуть, заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии, всего за сутки на благотворительный счет перевели чуть более 40 787 рублей.

Сейчас ищут альпинистов и людей с допуском работы на высоте, так как нужно спускать вниз балки и остатки металлической кровли.

Напомним, в Будславском костеле 11 мая случился пожар. Крыша над центральным нефом костела обрушилась, иконы, книги и другие ценные вещи удалось спасти.

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