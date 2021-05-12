Появился трогательный фильм, в котором Николай Статкевич рассказывает об истории своей семьи 12.05.2021, 15:48

Николай Статкевич

Свободу герою белорусской революции!

Николай Статкевич — один из несгибаемых героев белорусского движения за свободу. Военнослужащий по профессии, шляхтич по происхождению, один из лидеров белорусской оппозции провел в белорусских тюрьмах более семи лет.

В фильме, который снял «Белсат», мы увидим этого бесстрашного рыцаря совсем с другой стороны – как впечатлительного, глубокого, сосредоточенного на понимании смысла своей жизни мужчину.

Вместе с ним посетим кладбище его семьи в Слуцком районе - чтобы вспомнить былое, обдумать нынешнее и позаботиться о будущем. Мы услышим семейные истории и легенды, поищем место захоронения деда, расстрелянного в 30-х, на минутку заглянем в душу человека, который пожертвовал своей свободой ради нашего блага. И возможно, на какой-то момент почувствуем, как это на самом деле встречать весну.

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