США исключили из черного списка крупного китайского производителя смартфонов 2 12.05.2021, 16:15

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Предыдущая администрация подозревала китайскую компанию в сотрудничестве с военными компаниями КНР.

Соединенные Штаты исключили китайскую Xiaomi из черного списка правительства. Решение о включении в список популярного производителя смартфонов приняла администрация предыдущего президента США Дональда Трампа, пишет «Новое время».

Предыдущая администрация подозревала китайскую компанию в сотрудничестве с военными компаниями КНР. Попадание Xiaomi в черный список обязывало американских инвесторов отказаться от инвестиций в компанию.

В документах говорится, что стороны согласились разрешить продолжающийся судебный процесс без дальнейшего оспаривания.

«Называть Xiaomi китайской военной компанией всегда было нелепо. Однако для фирм, которые более обосновано подозреваются в связях с военными или Синьцзяном, ситуация будет более сложной», — отметил профессор Городского университета Гонконга Дуг Фуллер.

На фоне новостей об исключении Xiaomi из черного списка акции компании на Гонконгской бирже выросли на 6%. Отмечается, что с момента внесения компании в черный список ее акции потеряли вв цене 20%.

Напомним, что в середине января США ввели санкции против Xiaomi и еще восьми китайских компаний. Кроме производителя смартфонов под американские санкции также попал китайский конкурент Boeing и Airbus — авиастроительная компания COMAC.

В феврале китайская компания подала в суд на Пентагон и Минфин США, пытаясь оспорить свое попадание в черный список и обвинения в сотрудничестве с военной отраслью КНР.

В марте этого года федеральный судья временно заблокировал внесение Xiaomi в черный список, сославшись на «глубоко ошибочный» процесс внесения компаний в этот список.

Xiaomi не первая китайская технокомпания, которая попала в санкционный список США. В мае 2019 США включили Huawei в список санкций Министерства торговли, ограничив поставщиков от продажи американских товаров и технологий китайской компании. 14 мая 2020 го США продлили санкции против Huawei еще на год В июле 2020 США объявили Huawei угрозой национальной безопасности.

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