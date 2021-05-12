СК РФ: У казанского стрелка диагностировали заболевание головного мозга 12.05.2021, 16:30

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Фото: Андрей Ермолов, специально для «Новой газеты»

Ранее он неоднократно обращался за медицинской помощью.

У Ильназа Галявиева, который накануне устроил стрельбу в казанской школе №175, диагностировали заболевание головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, пишет «Новая газета».

«По данным следствия, Ильназ Галявиев на учетах у врачей —психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении», — уточнили силовики.

Галявиеву уже предъявили обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Сегодня ему изберут меру пресечения. Как уточняет СК, к расследованию дела привлекли более 100 следователей, экспертов и криминалистов. Правоохранители отмечают, что сейчас Галявиев ведет себя неадекватно, это затрудняет проведение следственных действий.

После задержания стрелка в сети появилось видео его допроса. Галявиев, дергаясь, кричал, что он «всегда всех ненавидел». Злоумышленник добавил, что летом «у него начал пробуждаться монстр», а два месяца назад он «осознал себя богом».

Трагедия в Казани произошла утром 11 апреля. Вооруженный охотничьим ружьем Hatsan ESCORT 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу, в которой когда-то учился. В результате атаки погибли как минимум девять человек, 23 — были ранены. 8 из 18 детей, пострадавших от рук стрелка в казанской школе №175, получили пулевые ранения.

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