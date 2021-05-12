Bloomberg: Россия задерживает поставки «Спутник V» в Северную Македонию из-за позиции властей по Навальному 12.05.2021, 17:28

фото: reuters

В марте македонцы выступили в поддержку введения санкций в отношении российских чиновников.

Россия задерживает поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Северную Македонию по политическим причинам. Об этом сообщает Bloomberg (перевод – «Настоящие время») со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

По их данным, задержка поставок препарата связана с тем, что Северная Македония стала одной из трех балканских стран, которые осудили преследование российского оппозиционного политика Алексея Навального: в январе власти Северной Македонии подписали декларацию с осуждением ареста Навального, а в марте выступили в поддержку введения санкций в отношении российских чиновников за нарушения прав человека.

Один из чиновников правительства Северной Македонии сообщил Bloomberg, что официально Россия заявила, что задержки в поставках связаны с производством вакцины и высоким спросом на нее. Однако высокопоставленный дипломат ЕС утверждает, что решение напрямую связано с поддержкой Северной Македонией действий, ставших ответом на арест Навального.

В Российском фонде прямых инвестиций изданию заявили, что поставки в Северную Македонию идут в соответствии с контрактом.

«Нет никакой политики, когда речь заходит о сотрудничестве в области вакцин. Предположения о том, что политика играет определенную роль в поставках «Спутника V», совершенно неверны и идут вразрез с давним убеждением РФПИ в том, что пандемию можно победить только с помощью глобального партнерства», – говорится в заявлении организации.

В общей сложности Северная Македония должна получить 200 тысяч доз вакцины «Спутник V». В страну уже были поставлены три тысячи доз в начале марта и три тысячи доз в конце месяца. Помимо российского препарата, Северная Македония закупила вакцины от Pfizer и китайской Sinopharm.

Второго февраля Симоновский суд изменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный: ему назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас он находится в исправительной колонии №2 в городе Покрове во Владимирской области в 110 километрах от Москвы. ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального, так как видит угрозу его жизни и здоровью.

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