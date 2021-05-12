«Перемен»: в Минске выступит группа «Кино» 12.05.2021, 17:36

Фото: кадр из клипа

В качестве вокала — оцифрованный голос Виктора Цоя.

Легендарная группа «Кино» выступит 17 июня в «Минск-Арене». И из-за переносов, на которых организаторов вынуждала пандемия, это поистине долгожданное событие. Трое музыкантов оригинального состава соберутся вместе спустя чуть больше 30 лет после распада коллектива. На концерте будет звучать настоящий вокал Виктора Цоя, оцифрованный со старых записей, пишет tut.by.

Инициатором воссоединения «Кино» стал сын Цоя — Александр, он же продюсер проекта. В интервью «Новой газете» молодой человек объяснил, зачем собрал бывших участников коллектива спустя 30 лет:

— Так вышло, что я никогда в жизни не был на концерте «Кино», а мне хочется. Не только я — выросло несколько поколений, которые не слышали эту группу вживую. А песни востребованы, их по-прежнему любят. Единственный способ пойти на такой концерт — сделать его самому.

В концертах примут участие музыканты оригинального состава «Кино» разных лет: гитарист Юрий Каспарян и басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Часть песен исполнят все участники вместе.

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