Раскрыто: ЦАХАЛ уничтожил в Газе военно-техническую элиту ХАМАСа 12.05.2021, 17:41

1,132

фото: AP/Khalil Hamra

Они были ликвидированы точечными ударами.

В ходе совместной операции ЦАХАЛу и ШАБАКу удалось уничтожить нескольких высокопоставленных командиров ХАМАСа. Они были ликвидированы точечными ударами по Газе и Хан-Юнису, сообщает сайт «Детали».

В среду, 12 мая, ШАБАК и ЦАХАЛ раскрыли личности ликвидированных руководителей. Среди них – командир бригады Газы, руководитель киберподразделения и один из главных специалистов по ракетам.

Также в ходе операции был разрушен главный научно-исследовательский центр ХАМАСа и уничтожено большое количество оборудования.

Вот высокопоставленные активисты ХАМАСА, которых удалось ликвидировать армии обороны Израиля.

Басем Исса – бригадный генерал Газы, высокопоставленный командир. С 2017 года возглавляет бригаду ХАМАС «Газа». Также является одним из руководителей в производственной системе ХАМАСа. На протяжении многих лет участвовал во множестве террористических актов. Управляет применением силы в раундах боевых действий с Израилем. В ШАБАК заявляют, что «его ликвидация существенно повлияет на деятельность бригады и военного крыла ХАМАС».

Джамаа Тахла - глава киберподразделения и руководитель проекта ХАМАСа по усовершенствованию ракет, министр исследований и разработок в ХАМАСе. Тахла - правая рука Мухаммеда Дефа, его считали центральным «двигателем» военно-технического укрепления ХАМАСа.

Его ликвидацию в ШАБАК считают «значительным ударом по проекту усиления ХАМАСа».

Гамаль Забда - руководитель отдела развития и проектов в производственном штабе ХАМАСа. Доктор технических наук, специализирующийся на аэродинамике, Забда вносил большой вклад в разработку и усовершенствование ракет ХАМАСа. Он был основным и важным источником профессиональных знание в этой сфере в производственном штабе ХАМАСа.

Хазем Хатиб - начальник инженерного отдела в производственном подразделении ХАМАС, а также заместитель начальника производственного подразделения.

Также был полностью разрушен главный научно-исследовательский центр ХАМАСа и уничтожено множество оборудования. При атаке на центр погибли еще два высокопоставленных лица: Сами Радван, начальник технического отдела военной разведки ХАМАСа и Валид Шемали, руководитель отдела промышленного оборудования в производственном подразделении.

Кроме того, были убиты около десяти других сотрудников производственной и научно-исследовательской системы ХАМАСа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».