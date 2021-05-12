Колесниковой предъявили окончательное обвинение 15 12.05.2021, 17:51

7,736

Мария Колесникова

фото: tut.by

Уголовное дело Марии объединено с делом юриста Максима Знака.

Члену штаба Виктора Бабарико, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение. Ее обвиняют по трем уголовным статьям. Уголовное дело Колесниковой объединено с делом юриста Максима Знака в одно производство, сообщает «МогилевОнлайн».

Напомним, вчера стало известно о том, что Знаку также предъявлено обвинение. Теперь с материалами своего дела начала знакомиться и Колесникова.

В аккаунте Марии Колесниковой в Фейсбуке появилось публичное обращение.

— 12 мая, год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас — я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас, — пишет в нем Колесникова. Известно, что аккаунт после того, как она оказалась в тюрьме, ведет ее сестра.

По словам адвоката Максима Знака Дмитрия Лаевского, он не может разглашать какие-либо сведения о ходе следствия и даже фамилии следователей. Он отмечает, что обвинение Знака «состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно неясно, в чем именно заключаются действия Знака, расцененные следствием как преступление».

Напомним, 7 сентября 2020 года Мария Колесникова пропала — неизвестные схватили ее в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее вместе с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым, входящими в основной состав Координационного совета, пытались насильно вывезти в Украину белорусские спецслужбы. Однако Колесникова сделать этого не дала: в пограничной зоне она порвала белорусский паспорт и направилась пешком в Беларусь, где и была задержана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».