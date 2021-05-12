В Исландии пытаются продать действующий вулкан 12.05.2021, 17:58

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фото: Википедия

Покупатели на такой необычный «товар» уже нашлись.

Извергающийся вулкан в Исландии с непроизносимым названием Фаградалсфьялле выставлен на продажу. Более того, уже нашлись покупатели.

Об этом сообщает Forbes (перевод – unian.net).

Как сообщается, район извержения на полуострове Рейкьянес к западу от столицы исландии находится на частной земле, принадлежащей ассоциации землевладельцев, насчитывающей около 20 человек.

Председатель ассоциации сообщил, что они получили запросы от риэлторов и других заинтересованных сторон, и несколько предложений уже находятся на рассмотрении.

«Сейчас это, должно быть, самая горячая земля в стране», - пошутил он, добавив, что землевладельцы готовы продать участок по подходящей цене.

Как сообщается, извержение этого вулкана началось в марте и продолжалось в течение нескольких недель. Это место привлекает множество туристов, которые устраивают здесь пикники и даже время от времени играют в волейбол.

Ожидается, что потенциальные покупатели смогут заработать на туристическом потенциале этого места.

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