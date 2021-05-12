В ГосДуме предложили запретить россиянам выезд из страны 29 12.05.2021, 18:08

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Фото с сайта tourradar.com

Выездные визы помогут развивать внутренний туризм, считают в парламенте РФ.

По мере того, как высшее руководство России погружается в риторику застойного СССР, а правительство сдувает пыль с командных рецептов управления экономикой, в Государственной Думе РФ предлагают пойти еще дальше и возродить «железный занавес» с практикой выдачи «выездных виз» для граждан.

Как сообщает «Интерфакс», идея полностью запретить россиянам выезд из страны в связи с пандемией коронавируса прозвучала на заседании Думы в среду.

Один из парламентариев - член ЛДПР Гаврил Парахин - выступил с соответствующим предложением в ходе выступления премьера РФ Михаила Мишустина, представлявшего Думе годовой отчет.

Запрет на выезд, по словам Парахина, помог бы «решить вопрос» отдыха граждан внутри страны и реализовать масштабные цели, заложенные в нацпроект по развитию туризма.

Мишустин идею отверг. «Ограничение свободы передвижения наших граждан - это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», - сказал он.

Задача, по словам Мишустина, состоит в том, чтобы «завоевать потребителя не ограничениями, а качеством».

«Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», - сказал премьер.

Напомним, развитие внутреннего туризма вместо поездок за границу провозглашено правительством в качестве одного из национальных проектов до 2030 года.

Его цель - удвоить число внутренних поездок по стране за 10 лет. Если в 2019 году по России путешествовали 65 млн человек, то в 2030-м это должно быть 140 млн. То есть де-факто практически весь туризм в стране предлагается сделать внутренним.

Его вклад в ВВП должен вырасти в 2,2 раза - с 3,7 до 8,2 трлн рублей, а число рабочих мест в отрасли - на 68%, до 4,5 млн человек.

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