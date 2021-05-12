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С 13 мая в Беларуси снова дорожает бензин

  • 12.05.2021, 18:14
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С 13 мая в Беларуси снова дорожает бензин

Это четырнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 13 мая в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 13 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 84 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 94 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 16 копеек, ДТ — 1 рубль 94 копейки.

— Произведенная индексация обусловлена продолжающимся ростом мировой котировки нефти. Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила 69,2 доллара США за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26 процентов. Предельный максимальный уровень цен на моторное топливо с начала года увеличился на 7 процентов, — отметили в «Белнефтехиме».

Это четырнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 4 мая: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

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