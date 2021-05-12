Вытинанка «Мисс Украина» оказалась работой белорусской мастерицы 12.05.2021, 19:20

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Елизавета Червонцева

Елизавета Ястремская представит 16 мая Украину на конкурсе «Мисс Вселенная».

Дизайнеры «Мисс Украина» создали специальный наряд для украинской красавицы Елизаветы Ястремской. Но после презентации платья выяснилось, что якобы национальный наряд для конкурса «Душа-вытинанка» создан на самом деле народным мастером Беларуси Елизаветой Червонцевой. Автор вытинанки говорит, что нарушили ее авторские права.

«Мисс Украина» Елизавета Ястремская, которая представит 16 мая Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» в Майами, опубликовала фотографии наряда для конкурса «Душа-вытинанка». Дизайнеры позиционируют платье как наряд с традиционной украинской вытинанкой.

Фото: Елизавета Ястремская / instagram

Однако в основе платья – авторская вытинанка белоруски из Молодечно, народного мастера Беларуси по вытинанке Елизаветы Червонцевой. Создательница вытинанки рассказала «Белсату», что с ней не согласовали использование ее работы.

«Дизайнер Наталья Шевчук связалась со мной и сказала, что вытинанку нашла в интернете (в свободном доступе), автора они искали, но не нашли. Еще сказала, что понравилось мое творчество. Я спросила, почему не обратились к своим украинским мастерам для совместной работы, а также о компенсации использования моей вытинанки (идеи и части произведения). Ответов, к сожалению, больше не получила», – говорит Елизавета Червонцева.

Мастерица говорит, что оспаривать чрезвычайно сложно, так как это нужно делать на территории Украины.

«Насколько я знаю, авторское право защищается в других странах. Знаю, что украинские мастера были возмущены ситуацией, но признают, что в Украине, Беларуси пока сложно с авторскими правами», – добавляет Елизавета Червонцева.

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