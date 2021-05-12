В Беларуси — сильная магнитная буря 1 12.05.2021, 20:47

4,242

Она началась примерно в 18:00.

Сегодня, 12 мая, на Земле наблюдается магнитная буря уровня G3. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, передает tut.by.

Отмечается, что она началась в 15.00 по UTC, то есть, примерно в шесть вечера по минскому времени.

Буря уровня G3 — это сильная буря. Как говорится на сайте Белгидромета, во время такой геомагнитной бури могут возникнуть: перенапряжения в промышленной электросети; ложные срабатывания автоматики; кратковременные сбои GPS-навигации и низкочастотной радионавигации, перебои коротковолновой связи; полярное сияние на широте Риги и Москвы.

Напомним, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и так далее.

График: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».