В Беларуси — сильная магнитная буря

В Беларуси — сильная магнитная буря1
- 12.05.2021, 20:47
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Она началась примерно в 18:00.
Сегодня, 12 мая, на Земле наблюдается магнитная буря уровня G3. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, передает tut.by.
Отмечается, что она началась в 15.00 по UTC, то есть, примерно в шесть вечера по минскому времени.
Буря уровня G3 — это сильная буря. Как говорится на сайте Белгидромета, во время такой геомагнитной бури могут возникнуть: перенапряжения в промышленной электросети; ложные срабатывания автоматики; кратковременные сбои GPS-навигации и низкочастотной радионавигации, перебои коротковолновой связи; полярное сияние на широте Риги и Москвы.
Напомним, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и так далее.