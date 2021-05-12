Британия переведет Караджича в свою тюрьму для отбывания пожизненного заключения 2 12.05.2021, 20:57

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Фото: AP

Где именно бывшему лидеру боснийских сербов отбывать свой пожизненный срок, суд в Гааге не решил.

Великобритания согласилась перевести в одну из своих тюрем бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, осужденного на пожизненный срок за геноцид в Сребренице.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы МИД Британии Доминика Рааба.

"Радован Караджич - один из немногих, кого признали виновным в геноциде. Он был ответственен за массовые убийства мужчин, женщин и детей во время геноцида в Сребренице и помогал вести осаду Сараево с ее безжалостными нападениями на мирных жителей", — заявил Рааб.

Тем не менее, где именно Караджичу отбывать свой пожизненный срок, суд в Гааге не решил. Бывшего лидера боснийских сербов должна принять одна из стран, заключивших с ООН соглашение о приведении в исполнение приговоров международного уголовного трибунала. В их число входят Австрия, Британия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Польша и Швеция.

20 марта Международный остаточный механизм ООН для уголовных трибуналов увеличил срок заключения Караджичу с 40 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Суд признал, что предыдущий 40-летний приговор Караджичу был слишком мягким, ввиду масштаба и "систематической жестокости" преступлений.

Радован Караджич был лидером сербских сепаратистов, что жили в Боснии и Герцеговине. В 1992-1996 годах он возглавлял Республику Сербскую, заявила о независимости от Боснии.

После Дейтонских соглашений в 1996 году Караджич был вынужден уйти в отставку и 13 лет находился в розыске.

Он был арестован в 2008 году в Белграде, где он жил под именем Драгана Дабича и занимался медицинской практикой. В октябре 2009 года Международный уголовный суд по бывшей Югославии окончательно отказал ему в иммунитете.

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