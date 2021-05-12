Генпрокуратура Украины решила добиться ареста кума Путина

Генпрокуратура Украины решила добиться ареста кума Путина11
- 12.05.2021, 21:12
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Обвинение будет в суде настаивать на помещении политика, обвиняемого в госизмене, под стражу.
Офис генпрокурора Украины сообщил, что депутату и бизнесмену Виктору Медведчуку, вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, передает «Интерфакс-Украина». Сейчас лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» находится в статусе подозреваемого по делу о госизмене.
«После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им было предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021г. сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту. Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует агентство сообщение генпрокуратуры.
По словам адвоката Медведчука, судебное заседание по избранию меры пресечения может пройти уже в четверг, 13 мая.