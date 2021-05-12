Россияне описали отдых в Сочи в мае словами «ценники переписывались на глазах» 6 12.05.2021, 21:36

3,116

Россияне рассказали о стремительном росте цен на курорте.

Россияне, побывавшие в Сочи на майских праздниках, рассказали о стремительном росте цен на курорте. Своими историями туристы поделились с «Московским комсомольцем».

Так, жительница Москвы пожаловалась на местных бизнесменов, которые начали «задирать» цены. По словам женщины, отпуск на четверых человек ей обошелся в 200 тысяч рублей, при этом семья жила в скромном отеле, а питалась в бюджетных столовых.

«Ценники переписывались буквально у нас на глазах, за три дня стоимость блюд в кафе, где мы ужинали в первый вечер, выросла на 20-25 процентов», — так туристка описала свой отдых.

Другой россиянин рассказал об отсутствии сервиса при завышенных ценах. Мужчина пояснил, что снимал номер в Сочи на майские праздники за 15 тысяч рублей и остался разочарован.

«За эти деньги в комнате не смогли сделать даже полноценную уборку, под кроватью и в шкафах было все в пыли, а на чашках и стаканах были заметны грязные разводы. Бесплатно в номер не приносили даже воду. Шведский стол на завтрак тоже разнообразием не порадовал», — вспомнил путешественник.

Еще одна туристка из Подмосковья возмутилась переполненными пляжами и грязным морем. По мнению собеседницы издания, если в мае на курорте везде были огромные очереди из отдыхающих, то летом «спокойно отдохнуть будет практически невозможно».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».