В Instagram появилась новая функция 12.05.2021, 21:48

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Новая функция уже доступна в США, Великобритании, Канаде и Австралии.

Создатели Instagram анонсировали новую функцию, благодаря которой пользователи теперь могут выбирать свое местоимение в настройках профиля. Об этом разработчики сообщили на своей официальной странице в Twitter.

Местоимение будет отображаться справа от имени человека, оно будет выделяться маленькими буквами серого цвета. При желании пользователь сможет отображать свое местоимение только для подписчиков.

По данным издания NBC News, дополнительная возможность позволит сэкономить место в описании профиля (био), где количество символов ограничено.

Новая возможность уже доступна в США, Великобритании, Канаде и Австралии. В будущем компания планирует включить функцию и в других странах.

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