Польша поддержит ученых из Беларуси 12.05.2021, 22:38

Фото: immunogenx

Национальный центр исследований и разработок Польши объявляет конкурс «Солидарность с учеными».

Национальный центр исследований и разработок объявляет новый конкурс «Солидарность с учеными», направленный на поддержку исследовательских проектов с участием ученых из Беларуси, – говорится в сообщении НЦДР. Конкурс проводится в сотрудничестве с Национальным агентством академических обменов, передает «Белсат».

Как сообщает Центр, новый конкурс для подразделений, уже задействованных в работе Национального агентства академических обменов «Солидарность с учеными», – это возможность для развития международного научного сотрудничества и более эффективного использования научно-исследовательского потенциала польских и белорусских ученых.

Конкурс стал результатом соглашения о сотрудничестве между Национальным центром исследований и разработок и Национальным агентством академических обменов, подписанного в декабре прошлого года.

По данным Национального агентства академических обменов, благодаря этому сотрудничеству ученые, получавшие стипендии для научных работ в польских университетах и научно-исследовательских институтах, смогут осуществлять собственные исследовательские проекты в области польской науки и высшего образования.

В объявлении сообщается, что НЦДР выделил 6,25 млн. злотых (около 1,65 млн. долларов) для финансирования проектов в конкурсе. Прием заявок продлится с 5 мая по 30 июля этого года. Результаты можно ожидать в четвертом квартале 2021 года. Финансирование может быть использовано для проведения фундаментальных исследований, промышленных исследований и экспериментальных разработок.

Из-за специфики конкурса поданные заявки должны относиться к одной из выбранных дисциплин: инженерно-техническая, естествознание, медицина и медицинские науки, сельское хозяйство, социальные и гуманитарные науки. Чтобы побудить польских и белорусских ученых к сотрудничеству, дополнительные тематические ограничения не вводились.

В сообщении НЦДР подчеркнул, что развитие сферы международного сотрудничества в настоящее время является одним из приоритетов. С целью более эффективной поддержки ученых и новаторов на международной арене, и в частности для реализации проектов в рамках программы «Горизонт Европа», Центр уже предпринял ряд мероприятий, в том числе создал управление международного сотрудничества, объединил усилия с Национальным координационным центром и открыл офис в Брюсселе.

Как следует из сообщения, международное сотрудничество в НКДР многогранно. В зависимости от типа реализованных инициатив его можно разделить на: ERA-NET (партнерство в рамках программ ЕС), другие многосторонние инициативы, двустороннее сотрудничество, а также программы, финансируемые норвежскими фондами и средствами Европейского экономического пространства. В общей сложности Национальный центр исследований и разработок принял участие в 102 инициативах, результатом которых стало почти 1000 проектов, общая стоимость софинансирования которых превысила 1,1 млрд злотых (290 млн долларов). НКДР объявляет в среднем 30 соревнований в год, общий бюджет составляет приблизительно 100 миллионов злотых.

Национальный центр исследований и разработок является государственным органом исполнительной власти, который поддерживает проекты, которые направлены на экономическое и социальное развитие. Через гранты и другие механизмы помощи, в том числе фонды венчурного капитала, финансируются научно-исследовательские проекты предприятий и научных подразделений, а также университетская деятельность, направленная на повышение качества образования и развитие технологических компетенций. Ежегодный бюджет научных исследований и разработок составляет 1 миллиард евро – и на настоящее время это крупнейший центр поддержки развития науки и экономики в стране.

Национальное агентство академических обменов – правительственное учреждение, подчиняющееся министру образования и науки, выступая за интернационализацию польской науки, поддерживает международное научное сотрудничество и академические обмены. Агентство было создано в октябре 2017 года и с тех пор запустило более 20 программ поддержки ученых, учреждений польской науки и системы высшего образования, предлагает стипендии для иностранных студентов на обучение в Польше и продвигает польский язык и культуру во всем мире.

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